İPA Başkanı Gökce'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

(ANKARA) - İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıyı kınayarak, failin tüm bağlantılarının araştırılarak en ağır cezayı almasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 19 Mart operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Gökce'nin mesajı, sosyal medya hesabı X'den yayımlandı.

Buna göre Gökce, mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyor, failin tüm bağlantılarının araştırılarak en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Türkiye'nin birinci partisinin Genel Başkanı'na yönelik böyle bir saldırı cüretinde bulunulması ülkemizde güvenlik ve adalet ikliminin bozulduğunu göstermektedir. Güzel ülkemizin bir an önce hukukun üstün ve adaletin hakim olduğu günlere kavuşmasını diliyorum" ifadeleri kullanıldı.