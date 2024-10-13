İpsala'da Cinayet: 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İpsala'da Cinayet: 5 Kişi Tutuklandı

İpsala\'da Cinayet: 5 Kişi Tutuklandı

İpsala'da Bekir İşlek, husumet nedeniyle 15 yaşındaki E.K. tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

13.10.2024 18:01
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde ailesinin husumet yaşadığı Bekir İşlek'in (44), E.K. (15) tarafından 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin 4'ü aynı aileden, 5 kişi tutuklandı.

Olay, dün gece yarısı, Köprü Mahallesi Meriç 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Enver K. (56) ile eşi Zehra K. (43), yanlarına ikiz çocukları E.K. ve D.K. (15) ile çocuklarının arkadaşı E.Ç.'yi (15) de alarak husumetlileri Bekir İşlek'in oturduğu eve gitti. Evin önüne çıkan İşlek ile aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.K., cebinden çıkardığı bıçakla Bekir İşlek'i 21 yerinden bıçakladı. İşlek kanlar içerisinde yere yığılırken, grup ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir İşlek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İşlek'in cenazesi, otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan bir süre sonra Enver K. eşi Zehra K., çocukları E.K., D.K. ve E.Ç., İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Bekir İşlek'in cenazesi ise dün ikindi vakti Alaca Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İpsala Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enver K., Zehra K., D.K., E.Ç. ve cinayet şüphelisi E.K. ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İpsala'da Cinayet: 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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