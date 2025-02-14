İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin Temeli Atıldı

İpsala Organize Sanayi Bölgesi\'nin Temeli Atıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde kurulum çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim binası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Valisi, yeni sanayi alanlarının Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

14.02.2025 18:30  Güncelleme: 18:35
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kurulum çalışmaları süren ve altyapı çalışmaları tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yönetim binası temel atma töreni gerçekleştirildi.

İpsala OSB sahasındaki temel atma törenine, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, oda ile borsa başkanları ve iş insanları katıldı. Edirne Valisi Sezer, Edirne'nin kalkınması için önemli çalışmalara imza atıldığını belirterek, " Türkiye'de belki de ilk kez bir yıl içerisinde 4 tane OSB altyapısıyla başladı ve tamamlanmak üzere. İpsala'da oluşturulan model de yapılacak diğer OSB'ler için örnek oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. İpsala OSB'de yer alacak firmalar Türkiye'deki öncü firmalardan. İpsala OSB'de yeşil ve doğaya zarar vermeyen fabrikalar kurulacak. 3Y dediğimiz, 'yeşil', 'yenilikçi' ve 'yenilenebilir' sanayide öncülük eden firmalar olacak. Bu firmalar ülkemize hem üretimde hem de diğer alanlarda katma değer sağlarlar. Ben yapılacak çalışmaların firmalarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu OSB'ler yeni iş imkanları sunacak. Bu OSB'lerin tamamlanmasıyla beraber amacımız burada kaliteli insan gücü oluşturmak ve çevre illere giden hemşerilerimizin memleketlerine dönmelerini sağlamak" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da İpsala OSB'nin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Edirne, tarım ve turizm alanında gelişmiş bir kent. Yapılan OSB'ler sanayi alanında gelişim sağlamasına büyük katkı sunacak" diye konuştu.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ise yatırımcılardan alınan finansmanla tüm çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Bugüne kadar kamu kaynaklarından 1 lira dahi kullanmadan tamamen özel sektörden aldığımız tahsis bedeliyle altyapıyı bitirdik" ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından yönetim binasının temeli atıldı. OSB'de yer alan firmaların yıl içinde fabrika yapım çalışmalarına başlayacağı değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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