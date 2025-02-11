Irak, 37 Tarihi Eseri Geri Aldı

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Yurt dışına kaçırılan Irak'a ait 37 parça tarihi eserin Japonya ve İsviçre'den geri alındığı bildirildi.

Irak Dişişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Fakkak, düzenledikleri ortak basın toplantısında konuyla ilgili bilgi verdi.

Dişişleri Bakanı Hüseyin, yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından Irak'a ait olan ve daha önce yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılan 37 parça tarihi esirin Japonya ve İsviçre'den geri getirildiğini belirtti.

Söz konu eserlerin sıradan parçalar olmadığını Irak'ın binlerce yıl öncesine ait olan eserleri olduğunu dile getiren Hüseyin, Irak'a ait olup yurt dışında kalan tüm tarihi eserleri yeniden ülkeye geri getirmek için çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Irak Kültür ve Turizm Bakanı Fakkak da bu önemli tarihi eserlerin yeniden ülkeye iadesinde Dışişleri Bakanlığının büyük emeği olduğunu dile getirdi.

Japonya ve İsviçre hükümetlerinin tutumlarını takdir eden Fakkak, Irak'ın tarihi eserlerinin bulunduğu diğer ülkelerin de bu konuda aynı hassasiyeti göstermesini istedi.