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Irak, ABD ile DEAŞ'a karşı koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi için takvim oluşturdu - Son Dakika
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Irak, ABD ile DEAŞ'a karşı koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi için takvim oluşturdu

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılan müzakereler sonucunda terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının azaltılması için bir takvim oluşturulduğunu duyurdu. Oluşturulan Yüksek Askeri Komite, danışmanların azaltılması ve koalisyonun askeri misyonuna son verme görevini üstlenecek. Irak hükümeti, komitenin çalışmalarının aksamaması ve ülkenin istikrarının korunması çağrısında bulundu.

Irak, ABD ile DEAŞ\'a karşı koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi için takvim oluşturdu
25.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 19:52
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Irak, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, DEAŞ'in oluşturduğu tehdit ile operasyonel gereklilikleri değerlendirmek ve Irak güvenlik güçlerinin kapasitesini artırmak amacıyla Yüksek Askeri Komite (HMC) kurulduğu ifade edildi.

Söz konusu komitenin, "koalisyon danışmanlarının Irak'ta bulunacağı süreyle ilgili bir takvim oluşturma, danışmanların kademeli olarak azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunma ve koalisyonun askeri misyonuna son verme görevini üstleneceği" kaydedildi.

Komitenin, Irak hükümetinin vizyonuyla tutarlı olarak koalisyon ülkeleriyle siyasi, ekonomik, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda kapsamlı ikili ilişkilere geçişin garantörlüğünü yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, Irak hükümetinin, bu komitenin çalışmalarının durmaması veya aksamaması ve Irak'ın istikrarıyla oynanmaması çağrısı yaptığı dile getirildi.

ABD tarafından, Irak'ın açıklamalarına henüz yanıt gelmedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz. Irak'ın egemenliğini korumak için hiçbir şey ihmal edilmeyecek. Irak'taki varlığı için hiçbir gerekçesi kalmayan koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırma yönündeki değişmez tutumumuzu yineliyoruz." demişti.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon 85 ülke ve örgütün katılımıyla Eylül 2014'te kurulmuştu.

Kaynak: AA
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