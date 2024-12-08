Irak Büyükelçiliği Şam'dan Taşındı - Son Dakika
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Irak Büyükelçiliği Şam'dan Taşındı

Irak, Suriye'deki güvenlik nedeniyle büyükelçilik personelini Lübnan'a tahliye etti.

08.12.2024 13:03
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(ANKARA) – Irak devlet medyası, Suriye'nin başkenti Irak büyükelçilik binasının boşaltıldığını ve personelin Lübnan'a taşındığını bildirdi.

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Irak devlet medyası, Şam'daki Irak Büyükelçiliği'nin tahliye edildiğini açıkladı. Irak medyasına göre, büyükelçilik çalışanlarının Lübnan'a geçtiği kaydedildi.

Bu gelişme Irak'ın Suriye ile olan sınır kapısını kapatması ve Şam'daki İran büyükelçiliğinin saldırıya uğramasının ardından geldi. Irak, daha önce güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek Suriye'deki gelişmeler nedeniyle El Kaim sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını belirtmişti.

Irak Havayolları, Lübnan uçuşlarını askıya aldı

Irak Havayolları, Suriye'deki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Lübnan uçuşlarını askıya aldı. Irak Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ta bulunan ve gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Lübnanlı misafirleri taşımak üzere tahsis edilen ücretsiz uçuşlar da dahil olmak üzere, Bağdat ve Beyrut arasındaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu" duyuruldu.

Açıklamada, "Durum izlenmeye devam edilecek ve durumun periyodik olarak değerlendirilmesi için ilgili makamlarla koordinasyon sürdürülecektir" denildi.

Kaynak: ANKA

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