Irak'ta Askeri Misyon Sona Erdi - Son Dakika
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Irak'ta Askeri Misyon Sona Erdi

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Başbakan Zeydi, 1 Ekim'den itibaren Irak'ta yabancı askeri varlık kalmayacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Charles Brad Cooper ile bir araya gelerek, Uluslararası Koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesine ilişkin takvimi ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden görüşmeye dair yazılı açıklama yapıldı.

Başbakan Zeydi, üzerinde mutabık kalınan takvime bağlı olduklarını vurgulayarak, "30 Eylül'ün koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona erdirilmesi ve güçlerinin ülkeden tamamen çekilmesi için kesin tarih olduğunu" belirtti.

Zeydi, 1 Ekim'in Irak tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, bu tarihten itibaren ülkede yabancı askeri varlığın kalmayacağını ve Irak'ın toprakları üzerindeki egemenliğini tamamen tesis edeceğini söyledi.

Irak'ın güvenlik ve askeri kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini aktaran Zeydi, ülkenin güvenlik ve istikrarını kendi imkanlarıyla koruyabilecek seviyeye ulaştığını kaydetti.

Başbakan Zeydi ayrıca, silahların kanun çerçevesinde yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının devletin otoritesini ve egemenliğini güçlendireceğini, güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından bunun temel bir şart olduğunu vurguladı.

Görüşmede taraflar, koalisyonun askeri misyonunun sona erdirilmesi konusunda tam ve nihai mutabakata varıldığını teyit etti.

Söz konusu anlaşmanın, Başbakan Zeydi'nin temmuz ayının ortasında Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında varılan mutabakat doğrultusunda uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta Askeri Misyon Sona Erdi - Son Dakika

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