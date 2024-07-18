Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait silah deposunda patlama

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, başkent Bağdat'ın güneyinde kendilerine ait bir silah deposunda patlama meydana geldiğini açıklarken nedenine dair bilgi vermedi.
Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yusufiye bölgesinde Salahaddin Komutanlığı 42'nci Tugay'a ait lojistik destek deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlama nedeninin araştırılması için teknik komisyon kurulduğu aktarılan açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.???????
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