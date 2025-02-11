Irak'tan Lübnan'a Destek Mesajı

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BAĞDAT, 11 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasının ardından ülkeye verdikleri desteğin süreceğini söyledi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım el-Avvadi pazart esi günü yaptığı açıklamada Başbakan Sudani'nin, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam'a yeni Lübnan hükümetinin kurulmasından dolayı tebrik mesajı gönderdiğini belirtti.

Sudani, Lübnan'la uzun soluklu dayanışmalarını ve Lübnan'ın zorluklar karşısında direncini güçlendirmek, Lübnan'ın yeniden inşasını kolaylaştırmak ve ilerlemesini sağlamak için mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya kararlı olduklarını vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamayla Başbakan Nevvaf Selam liderliğinde 24 üyeden oluşan yeni bir hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.