Irak'tan Suriye'ye Buğday Yardımı

- Irak'tan Suriye'ye 250 bin tonluk buğday yardımı

BAĞDAT - Irak Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 250 bin ton buğdayın Suriye'ye yardım olarak gönderildiği bildirildi.

Irak'tan Suriye'ye yardım eli uzandı. Irak Ticaret Bakanlığı, Bağdat hükümetinin Suriye'ye yardım olarak 250 bin ton buğday gönderdiğini bildirdi. Yardımın Irak Bakanlar Kurulu'nun daha önce aldığı karar çerçevesinde yapıldığı öğrenilirken, buğdaylar, Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kara Taşımacılığı Genel Şirketi'nin tırlarıyla Suriye sınırından giriş yaptı.

"İlk sevkiyat, vilayetlere sevk edilmeye başladı"

Suriye'nin Deyrizor vilayetinde İç Ticaret Müdürü Halil Salih, Irak hükümeti tarafından gönderilen buğday yardımının ilk partisinin dağıtımına başlandığını duyurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Salih, "Irak hükümetinin sağladığı buğday yardımının ilk sevkiyatı Deyrizor'dan diğer vilayetlere sevk edilmeye başladı. Dağıtım, her bölgenin ihtiyacına göre gerçekleştirilecek" dedi.

"Irak ve Suriye arasındaki ilişkiler pratik aşamaya taşınıyor"

Öte yandan Irak heyetinin dün Suriye'de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulunan Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi, son ziyaretin daha önceki ziyaretlerde iki tarafın mutabık olduğu anlaşmaların, uygulama adımı niteliği taşıdığını ifade etti. Söz konusu ziyaretin Irak ve Suriye arasında iyi niyet temelinde oluşturulan iş birliğinin pratiğe dönüştürülmesi anlamına geldiğini vurgulayan el- Avadi, "İki ülke arasındaki ilişkiler teorik aşamadan pratik aşamaya taşınıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu temaslar ciddi adımların başlangıcıdır"

Ziyaretin yalnızca güvenlik alanında değil, ekonomi ve ticaret alanlarında da iş birliğini artırmayı hedeflediğini belirten Irak Hükümet Sözcüsü, "Bu temaslar, Irak ve Suriye'nin geçmişin olumsuzluklarını geride bırakarak daha sağlam ve etkili bir ortaklık kurma yolunda attığı ciddi adımların başlangıcıdır" diye konuştu.