Irak'tan Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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Irak'tan Suriye'ye Destek Mesajı

Irak hükümeti, Suriye'nin bütünlüğü ve Suriyelilerin iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

08.12.2024 18:17
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Irak hükümeti, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiği ve Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin ve Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Irak hükümetinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Avvadi, "istikrar çabalarını ilerletmek, güvenliği, kamu düzenini ve kardeş Suriye halkının can ve mallarını korumak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle uluslararası temaslarının sürdüğünü" ifade etti.

"Tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerekiyor." diyen Avvadi, "Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin güvenliğiyle olan bağlantısı nedeniyle de son derece önemli olduğunu vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Hükümet Sözcüsü Avvadi, açıklamasına şöyle devam etti:

"Irak hükümeti, kardeş Suriye halkının menfaatleri doğrultusunda, Suriye'deki tüm bileşenleri kapsayan çoğulcu bir politikanın benimsenmesine yol açacak bir diyaloğun başlaması yönündeki tüm uluslararası ve bölgesel çabalara destek veriyor. Suriyelilerin insani ve sivil haklarını koruyan, onurlu Suriye halkının sahip olduğu kültürel, etnik ve dini çeşitliliği destekleyen anayasanın, Suriye için bir zenginlik kaynağı olan bu çoğulculuğun önyargısız ve ihmal edilmeden korunması gerekmektedir. Suriye'nin içişlerine karışılmaması gerektiğini, bunun Suriye'deki durumu daha fazla çatışma ve bölünmeye sürüklemekten başka bir işe yaramayacağını hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA

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