Irak ve Rusya'dan Enerji İşbirliği

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BAĞDAT, 27 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyev ile bir araya geldi. Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede ikili, enerji ve petrol sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği konularını ele aldı.

Sudani, yapay zeka alanındaki ortaklık ve uzmanlığın ilerletilmesi öncelikli olmak üzere birçok sektörde Rusya ile işbirliğini artırmaya kararlı olduklarını belirtti.

Tsivilyev ise kendisinin başkanlık yaptığı Bağdat'ta düzenlenen Irak-Rusya Ortak Komitesi'nin 10. oturumunda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, oturumun deniz taşımacılığı, sağlık ve petrol sektörlerinde mutabakat zaptları ve anlaşmalarla sonuçlandığını ifade etti.

Tsivilyev ayrıca iki ülke arasındaki ortaklığı karşılıklı ilgi alanlarına giren çeşitli alanlarda da güçlendirmek istediklerini vurguladı.