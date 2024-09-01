Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakan'ın ofisindeki dinleme ağı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakan'ın ofisindeki dinleme ağı iddialarını yalanladı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisinde siyasetçilere yönelik kurulan 'dinleme ağı' iddialarının gerçek olmadığını bildirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 'Muhammed Cuhi Ağı' davasının sosyal medyada dolaşan bilgilerin gerçek olmadığı ve analize dayalı yazılar olduğu belirtildi. İddialar arasında, ağın Başbakan'ın direktifleriyle çalıştığı da yer alıyor.

01.09.2024 13:18
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Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisinde siyasetçilere yönelik kurulan "dinleme ağı"nın soruşturulması iddialarına yönelik bilgilerinin gerçek olmadığını bildirdi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Muhammed Cuhi Ağı" davası olarak bilinen vakanın soruşturulmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan bilgiler doğru değil. Bunlar, analize dayalı yazılar olması nedeniyle de gerçeklerden uzaktır." ifadesi kullanıldı.

Irak Başbakanının ofisinde görevli olan Muhammed Cuhi isimli kişinin, ülkedeki bazı siyasetçi ve parti başkanlarıyla milletvekillerinin cep telefonlarını dinlemek için "dinleme ağı" kurduğu iddia edildi.

Yargının Muhammed Cuhi dahil Sudani'nin ofisinde çalışan yaklaşık 30 kişiyi, ağın içerisinde yer aldıkları gerekçesiyle tutukladığı da öne sürüldü.

Söz konusu dinleme ağının Başbakan Sudani'nin direktifleriyle çalıştığı da öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

Sudani'den konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Yüksek Yargı Konseyi, Başbakan'ın ofisindeki dinleme ağı iddialarını yalanladı - Son Dakika

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