İran, 2 İsrail uçağını düşürdü

İran ordusu, ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkeye hava saldırılarında bulunan 2 İsrail savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.
Öte yandan Kum kentinde de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bilgisi verildi.
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