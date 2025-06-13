İran 5 İHA Düşürdü

İran, Urumiye, Erdebil ve Merivan kentlerinde 5 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İran Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli sınır bölgelerindeki sınır muhafızlarının, son birkaç saat içinde 5 İHA'yı tespit edip düşürmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, Sınır Muhafız Kuvvetleri tarafından Urumiye'de 1, Erdebil'de 3 ve Merivan kentinde de 1 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.