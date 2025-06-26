İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Başlama Kararı Almadı - Son Dakika
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İran, ABD ile Nükleer Görüşmelere Başlama Kararı Almadı

26.06.2025 23:33
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelere dair herhangi bir kararın alınmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin açıklamalarının aksine Washington ile nükleer görüşmelere başlama konusunda bir karar alınmadığını söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda İsrail ve ABD'nin ülkesine saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Nükleer silahlı bir süper güç ve nükleer silahlı bir rejim, Avrupalıların yardımıyla, seferber oldu ve İran halkını parçalamak ve Amerikan hegemonyasına karşı 50 yıllık mücadeleyi sona erdirmek için plan yaptı ancak başarılı olamadılar." dedi.

Saldırılardan önce ABD ile yapılan nükleer müzakere sürecine işaret eden Erakçi, "Son müzakerelerde, bizi İran ulusunun haklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştılar. Kabul etmediğimizde savaş dayattılar ve suçlu Siyonist rejime (İsrail) saldırılar gerçekleştirmesi için izin verdiler." ifadelerini kullandı.

Erakçi, şöyle devam etti:

"Amerikalılar müzakereler devam ederken diplomasiye ihanet ettiler ve bu deneyim, onlarla gelecekte yapılacak görüşmeler hakkındaki kararımızı etkileyecektir ancak diplomasi devam ediyor ve bazı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla temas halindeyim."

ABD Bakanı Donald Trump'ın dün yaptığı "İranlılarla gelecek hafta görüşeceğiz" açıklamasının sorulması üzerine Erakçi, "Bu açıklamaları ciddiye almayın. ABD ile müzakereler için henüz bir anlaşma yapılmadı. Hatta bu konuda bir konuşma bile yapılmadı. Onlardan sürekli çelişkili açıklamalar geliyor." dedi.

İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa bağlayıcı

İran Meclisi'nin çıkardığı ve nihai karar mercii Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayladığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durduran yasanın sorulması üzerine Erakçi, "Yeni yasa bizim için bağlayıcıdır. (UAEA Başkanı Rafael Mariano) Grossi'nin raporu, İsrail'in saldırganlığının habercisi olan bir çözümün yolunu açtı. Rapor doğru ve adil değildi. Bunun yanında nükleer tesislerimize saldırı düzenlendi ve UAEA bunu kınayamadı bile." diye konuştu.

İranlı bakan, İran ile İsrail'in karşılıklı saldırılarının ardından 12 gün sonra gelen ateşkes sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

"İran ve Siyonist rejimin (İsrail) müzakere ettiği veya her iki tarafın da ABD ile müzakere ettiği veya ABD'nin arabuluculuk yaptığı gibi söylentiler vardı. Bunların hiçbiri doğru değildi. Siyonist rejim, çaresizlikten saldırıları durdurma noktasına geldi ve biz de saldırılar durduğunda devam etmedik. Hiçbir ön koşul yoktu ve hiçbir talepte bulunmadık. Operasyonun durdurulmasını talep eden Siyonist rejimdi. İran da önceden belirlenmiş politikalarına dayanarak, saldırılar devam etmezse bizim de devam etme niyetimiz olmadığını duyurdu. Sonuç olarak operasyon durduruldu."

"Nükleer tesislerimizdeki hasarlar önemli ve ciddi"

ABD'nin nükleer tesislere saldırılarında tesislerdeki hasarın boyutuna ilişkin Erakçi, "Nükleer tesislerimizdeki hasarlar önemli ve ciddi." dedi.

Nükleer tesislere ABD'nin saldırısının ardından Katar'da ABD'ye ait bir hava üssüne İran'ın füze saldırısından önce bölge ülkelerine Amerikan üssüne saldıracaklarına dair bilgi verdiklerini söyleyen Erakçi, "Bölgedeki ülkelere, Amerikan üslerinin onların topraklarında bulunduğunu ve ABD saldırısına yanıt olarak oralara saldırmamız gerektiğini söyledik. Bizim görüşümüze göre bu saldırı komşu bir ülkeye yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmez." şeklinde konuştu.

Erakçi, saldırılar devam ederken 20 Haziran'da Cenevre'de İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları arasındaki toplantıya ise İran'da hava sahası kapalı olduğu için Türkiye'ye kara yoluyla geçtiğini ve oradan da Cenevre'ye uçuşunu bir İran uçağıyla gerçekleştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA

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