İran ABD ile Nükleer Görüşmeleri Erteledi - Son Dakika
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İran ABD ile Nükleer Görüşmeleri Erteledi

İran, ABD ile nükleer müzakerelerin ertelendiğini, adil bir anlaşma için daha kararlı olduklarını bildirdi.

02.05.2025 02:40
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile 3 Mayıs'taki nükleer görüşmelerin ertelenmesinin ardından "adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlı" olduklarını bildirdi.

Erakçi, ABD ile müzakerelerin ertelenmesine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ummanlı ve ABD'li muhataplarımızla birlikte, lojistik ve teknik nedenlerle 4. tur görüşmelerin ertelenmesine karar verdik." ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, "Müzakereli çözüm sağlama kararlılığımızda herhangi bir değişiklik yok. Aslında, adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a saldırı tehditleri ve yeni yaptırımları

Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'yi iki ülke arasında müzakereler sürerken "çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar" yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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