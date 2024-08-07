İran, ABD'li yetkililere suikast planları iddialarına tepki gösterdi

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İran, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu "üst düzey Amerikalılara suikast planlarıyla bağlantısı olduğu" iddiasına tepki gösterdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD Adalet Bakanlığının ülkede üst düzey Amerikalılara suikast planlamakla suçlanan bir Pakistanlının Tahran ile bağlantısı olduğuna dair iddiasına yanıt verdi.

Açıklamada, "ABD hükümetinden bu konuda herhangi bir bilgi almadık ancak söz konusu operasyon tarzının, İran hükümetinin Kasım Süleymani'nin katilini yasal yollarla yargılama politikasıyla çeliştiği açıktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, İran hükümetiyle bağlantısı olduğu iddia edilen bir Pakistanlıyı ülkede üst düzey Amerikalılara suikast planlamakla suçlamıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, 2020'de İranlı general Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının emrini vermişti.

Trump da 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda kulağından yaralanmıştı. Suikast girişimi sonrasında İran'ın ABD'de suikast planları yaptığına dair iddialar üzerine açıklama yapan İran'ın BM Daimi Temsilciliği, iddiaların doğru olmadığını ifade etmişti.