İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Devam Ediyor

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere aracılık eden Umman, iki ülkenin müzakere çalışmalarını 3 Mayıs'ta sürdüreceklerini açıkladı.

İran ile ABD arasında üçüncü tur görüşmeler sona ererken Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran görüşmeleri bugün karşılıklı saygı ve kalıcı taahhütlere dayalı bir anlaşmaya varmak için ortak bir hedef belirledi." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde, "temel ilkeler, hedefler ve teknik endişelerin" ele alındığını aktaran Busaidi, "Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek ve 3 Mayıs'ta üst düzey bir toplantı planlandı." açıklamasında bulundu.

Ummanlı bakan, müzakere yerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran ile ABD, Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin aracılığında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem de üst düzey diplomatik görüşmelerin üçüncü turunu gerçekleştirmişti.

Taraflar henüz görüşmelerin sonucuna dair açıklama yapmadı.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.