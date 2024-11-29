İran'da Hava Kirliliği Yılda 40 Bin Ölüm Nedeni

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İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Sağlık Bakanı Zaferkendi, katıldığı bir program sonrası ülkedeki hava kirliliğine ilişkin bilgi verdi.

Zaferkendi, "İstatistiklere göre, her yıl 40 bine yakın kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor. Hava kirliliğinin ülkeye maliyeti de yaklaşık 12 milyar dolar. Bu durum da bu sorunu çözmemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

İranlı Bakan, hava kirliliğinin özellikle çocuklarda astım ve akciğer rahatsızlıklarının görülmesine de neden olduğunu ifade etti.

Zaferkendi, söz konusu verinin doğrudan ya da dolaylı ölümleri gösterip göstermediğine ilişkin ise detay vermedi.