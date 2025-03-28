İran'da Kudüs Günü Yürüyüşü

- İran'da Kudüs Günü yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

TAHRAN - İran'da yüz binler Filistin halkına destek için "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşü gerçekleştirdi.

İran'da her yıl Ramazan ayının son cuma günü Filistin halkına destek vermek amacıyla düzenlenen Dünya Kudüs Günü yürüyüşü için halk sokaklara döküldü. Başkent Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun ABD" ve "Siyonist cinayet işliyor, şeytan destekliyor" sloganları atıldı.

Filistin, Lübnan ve direniş gruplarına ait bayraklarla yapılan yürüyüşte göstericiler, "Filistin özgür olacak", "Şehadet arzumuzdur", "Kudüs'ün askerleriyiz" ve "En büyük şeytan ABD" yazılı pankartların yanı sıra İsrail ürünleri ve markalarının boykot edilmesine yönelik pankartlar taşıdı. İsrail ve ABD bayraklarına sarılı temsili tabutların yer aldığı gösteride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafları ateşe verildi.

Tahran'ın 10 farklı noktasında yürüyüş yapan göstericiler, ardından cuma namazının kılınacağı İnkılap Meydanı'ndaki Tahran Üniversitesi'nin önünde toplandı.