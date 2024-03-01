İran'da oy verme işlemi uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da oy verme işlemi uzatıldı

İran'da İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı. Seçimlerde reformist cephenin boykot çağrıları gölgesinde gerçekleşen oy verme işlemi, halkın yoğun ilgisi nedeniyle uzatıldı. Seçmenler, ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesini ve pahalılığın son bulmasını umut ediyor.

01.03.2024 22:54  Güncelleme: 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İran'da oy verme işlemi uzatıldı

TAHRAN - İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran'da halk bugün İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başlayan seçmenler için 50 binden fazla sandık kuruldu. Yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede reformist cephenin boykot çağrıları gölgesinde gerçekleşen seçimlerde halk, Tahran'da bulunan Hüseyniyeyi İrşad Camii'nde kurulan sandıklarda sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve ilk olarak 18.00'da sona ereceği açıklanan oy verme işlemi 20.00'ye uzatıldı.

Oy kullanmaya gelen İranlı Zehra Ahvampurshapuri, "Ülkem ve dinim için oy vermeye geldim. Seçimin hayırla sonuçlanmasını umut ediyorum. Ülkemizdeki ekonomik sorunlar ve pahalılık son bulsun. Ben şu an kiracıyım, çünkü geçinemediğim için evimi satmak zorunda kaldım. Bu seçim ile birlikte sorunların çözülmesini istiyorum" dedi.

İranlı seçmen Fatemeh Khamoshi ise, "Bugün seçimlere katılmak ve ülkemin geleceği hakkında rol almak için buraya geldim. Oy kullandığım için de çok mutluyum ve tüm vatandaşlarımızın seçime katılarak oy kullanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer seçmen Ali Rıza Mesudi, "Sandık başına gitmek ve oy kullanmak aynı zamanda ilahi bir emir. Bugün eğer bir gücümüz varsa ve dünya ülkeleri bizi tanıyorsa kullanılan bu oylar sayesindedir. Herkes seçimlere katılmalı ve oy kullanmalı" şeklinde konuştu.

İran'ın 290 sandalyeli İslami Şura Meclisi için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, dini lideri seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlerde yer alıyor.

Kaynak: İHA

İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da oy verme işlemi uzatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 23:03:16. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da oy verme işlemi uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement