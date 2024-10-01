İran'da Polislere Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
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İran'da Polislere Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Sistan-Beluçistan'da kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşte 2 polis hayatını kaybetti.

01.10.2024 12:47
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, polislerin araçlarına açtığı ateşte 2 polis hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Haş ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar hareket halindeki araçtan polis araçlarına ateş açtı.

Saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarıldı.

Sistan-Beluçistan eyaletinde dün düzenlenen silahlı saldırılarda 3 polis hayatını kaybetmişti. Bugün de yoldan geçen bir otomobil içerisindeki şahıslar tarafından bir okula ateş açılmış olayda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünkü saldırıları bölgede zaman zaman saldırılar düzenleyen Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti. Bugünkü saldırıları henüz üstlenen olmadı.

İran'da 2003 yılından bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi'nin, 2010'da yakalanıp idam edilmesi sonrasında örgüt 2012'de ismini Ceyşu'l Adl olarak değiştirmişti. Örgüt zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

İran, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, saldırılar düzenleyen örgütün, yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Polislere Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika

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