İran'da Sahte Alkol Üretimi ve Dağıtımı Yapan 4 Kişi İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da Sahte Alkol Üretimi ve Dağıtımı Yapan 4 Kişi İdam Cezasına Çarptırıldı

İran'ın Elburz eyaletinde geçtiğimiz yıl 17 kişinin ölümüne yol açan sahte alkol üretimi ve dağıtımıyla suçlanan 4 kişi idam cezasına çarptırıldı. Haziran 2023'te tutuklanan 11 kişiden diğer 7'si hakkında da hüküm verildiği belirtildi. İran'da alkollü içeceklerin üretimi, satışı ve tüketilmesi yasadışı olduğu için sahte içkilerin tüketimi sonucu 191 kişi zehirlenmişti.

20.06.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 20 Haziran (Xinhua) -- İran'ın kuzeyindeki Elburz eyaletinde geçtiğimiz yıl 17 kişinin ölümüne yol açan sahte alkol üretimi ve dağıtımına karıştıkları gerekçesiyle Çarşamba günü 4 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansına göre bir basın toplantısında konuşan Elburz Eyaleti Başyargıcı Hüseyin Fazeli Herikandi, Haziran 2023'te tutuklanan 11 kişiden diğer 7'si hakkında da hüküm verildiğini söyledi.

Bu kişiler zehirli alkol üretimi yahut dağıtımıyla suçlanıyordu.

Sahte içkileri tüketen 191 kişinin zehirlendiğini de hatırlatan Herikandi, daha önce Haziran 2023'te yaptığı açıklamada zehirli alkolün metanol ile su ve diğer maddelerin karıştırılmasıyla elde edildiğini belirtmişti.

İran'da alkollü içeceklerin üretimi, satışı ve tüketilmesi yasadışı.

Kaynak: Xinhua

İran, Ceza, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Sahte Alkol Üretimi ve Dağıtımı Yapan 4 Kişi İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
02:59 Hem suçlu hem güçlü Ceza yazan polislere “Sen insan değilsin“ diyerek tepki gösterdi Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
00:29 Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi’ne ilişkin iddiaları yalanladı Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ilişkin iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 11:20:14. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da Sahte Alkol Üretimi ve Dağıtımı Yapan 4 Kişi İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement