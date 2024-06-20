İran'da Sahte Alkol Üretimi ve Dağıtımı Yapan 4 Kişi İdam Cezasına Çarptırıldı

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TAHRAN, 20 Haziran (Xinhua) -- İran'ın kuzeyindeki Elburz eyaletinde geçtiğimiz yıl 17 kişinin ölümüne yol açan sahte alkol üretimi ve dağıtımına karıştıkları gerekçesiyle Çarşamba günü 4 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansına göre bir basın toplantısında konuşan Elburz Eyaleti Başyargıcı Hüseyin Fazeli Herikandi, Haziran 2023'te tutuklanan 11 kişiden diğer 7'si hakkında da hüküm verildiğini söyledi.

Bu kişiler zehirli alkol üretimi yahut dağıtımıyla suçlanıyordu.

Sahte içkileri tüketen 191 kişinin zehirlendiğini de hatırlatan Herikandi, daha önce Haziran 2023'te yaptığı açıklamada zehirli alkolün metanol ile su ve diğer maddelerin karıştırılmasıyla elde edildiğini belirtmişti.

İran'da alkollü içeceklerin üretimi, satışı ve tüketilmesi yasadışı.