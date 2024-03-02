- İran'da seçimlere katılım oranı yüzde 41'de kaldı
Oylama 16 saat sürdü
TAHRAN - İran'da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılım oranı resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 41 oldu.
İran'da dün düzenlenen İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. İran basınına göre yaklaşık 61 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede toplam 25 milyon seçmen sandık başına gitti. Yerel saatle 00.00'da tamamlanan oy verme işleminin ardından resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçime katılım oranı yüzde 41'e kaldı. Başkent Tahran'da yaklaşık yüzde 25 seçmenin oy kullandığı belirtilirken, başlıca önemli eyaletlerden olan Kum'da yüzde 49,7, İlam'da yüzde 55, Sistan ve Belucistan'da yüzde 43, Rezevi Horasan'da yüzde 40, Loristan'da yüzde 47 oranında seçime katılım sağlandığı açıklandı.
Oylama 16 saat sürdü
Öte yandan, İran'da dün yerel saatle 08.00'de başlayan ve ilk olarak 18.00'da sona ereceği açıklanan oy verme işlemi önce 20.00'ye, daha sonra 22.00'ye, son olarak 00.00'a kadar uzatılmıştı.
İran'ın 290 sandalyeli İslami Şura Meclisi için 15 binden fazla aday, dini lideri seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday yarışıyor.
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