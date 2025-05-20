İran'da Şii din adamı kaçırıldı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı İranşehr kentinde Şii din adamı Rıza Samedifer kaçırıldı.
"Hawzahnews" haber sitesine konuşan Sistan-Beluçistan İlim Havzası Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Ceylani konuya ilişkin bilgi verdi.
Ceylani, "İranşehr Emirü'l-Müminin Medresesi İcra İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüccetü'l-İslam Rıza Samedifer, medresenin kapısı önünde bulunduğu sırada kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı." dedi.
İranlı yetkili, emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattıklarını kaydetti.
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