İran Siber Suçlarla Mücadele Polis Müdürü Vahid Mecid, üniversiteye giriş sınavı sorularını sattıkları tespit edilen 114 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Polis Müdürü Mecid, konuya ilişkin bilgi verdi.
Mecid, "İnternet sayfası ve sosyal medya hesaplarından üniversiteye giriş sınavı sorularını sattıkları tespit edilen 114 kişi gözaltına alındı." dedi.
İranlı yetkili ayrıca internet üzerinden kopya teçhizatı sattığı belirlenen 33 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran'da Üniversiteye Giriş Sınavı Sorularını Satan 114 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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