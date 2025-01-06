İran'da Uyuşturucu Operasyonları: 295 Ton Ele Geçirildi

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TAHRAN, 6 Ocak (Xinhua) -- İran'da uyuşturucu ile mücadele polisi, İran takvim yılının başlangıcı olan 20 Mart 2024'ten bu yana 295 tona yakın farklı türde yasadışı uyuşturucu madde ele geçirdi.

İran'ın doğusundaki Güney Horasan vilayetinde düzenlediği basın toplantısında İran takvim yılında düzenlenen polis operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uyuşturucu ile Mücadele Polis Departmanı Müdür Yardımcısı Nasrullah Berin, doğal uyuşturucu maddelerin İran'a getirilmesine yönelik kaçakçılığının son üç yılda azaldığını ancak metamfetamin gibi sentetik uyuşturucu madde kaçakçılığının arttığını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın pazar günü bildirdiğine göre polisin Mart 2024'ten bu yana 25 ton metamfetamin ele geçirdiğini kaydeden Berin, bu miktarın bir önceki yıla göre yüzde 10 artış anlamına geldiğini belirtti.

Berin, polisin yasadışı uyuşturucunun büyük bir kısmının ülkeye sokulduğu doğu sınırlarına odaklandığını belirtti.