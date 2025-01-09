İran'da Yeni Nükleer Üniteler İnşa Ediliyor

Güncel

TAHRAN, 9 Ocak (Xinhua) -- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin güney eyaleti Buşehr'deki bir nükleer santralde iki yeni ünite inşa edildiğini duyurdu.

İslami, ülkenin nükleer elektrik üretiminde üç kat artış sağlanması hedefi doğrultusunda Buşehr Nükleer Santrali'nin 2 ve 3 numaralı ünitelerinin inşası için 5.000 kişinin "24 saat ve tam kapasite" çalıştığını belirtti.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına göre İslami, söz konusu açıklamayı salı günü başkent Tahran'da bir grup İranlı milletvekiliyle gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

İslami, santralin ilk ünitesinin son birkaç yılda önemli ilerleme kaydettiğini ve 7,4 milyar kilowatt-saatten fazla elektrik ürettiğini söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın güney eyaletleri Buşehr, Huzistan, Hürmüzgan ve Sistan-Belucistan'ın yanı sıra kuzey eyaleti Gülistan'da nükleer enerji santralleri inşa etmek ve ülkenin nükleer elektrik üretimini 2042 yılına kadar 20.000 megawatt'a çıkarmak için hassas bir planlama yapıldığını da sözlerine ekledi.