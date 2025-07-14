İran\'dan ABD ile Müzakere Açıklaması

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD ile ön şartsız müzakerelere karşı olmadıklarını ve Amerikan tarafının İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması şartını ileri sürmesi halinde müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, başkent Tahran'ı ziyaret eden Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile bir araya geldi.

Velayeti, görüşmede, İran-Pakistan ilişkilerini derin, köklü ve kardeşçe şeklinde nitelendirerek, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini dile getirdi.

"MÜZAKERELERE İTİRAZIMIZ YOK AMA..."

ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması ihtimaline değinen Velayeti, "Ön koşulsuz ve İran'ın kırmızı çizgilerini koruyan müzakerelere itirazımız yok. İran'ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurması gerektiğini söylüyorlar oysa bu bizim kırmızı çizgilerimizden biri ve eğer müzakereler zenginleştirmenin durdurulması şartına bağlanacaksa böyle bir müzakere kesinlikle gerçekleşmeyecektir." dedi.