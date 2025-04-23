İran'dan ABD Yaptırımlarına Tepki

İran, müzakere süreci devam ederken ABD'nin, nükleer silah programını finanse ettiği iddiasıyla ülkenin enerji sektörüne getirdiği yeni yaptırımları kınayarak bu yaptırımların "diyalog süreciyle çeliştiğini" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yazılı açıklamasında, ABD'nin yeni yaptırımlarını kınadı.

Yaptırımların, Washington yönetiminin İran halkına karşı düşmanca tutumunun açık göstergesi olduğunu ifade eden Bekayi, ABD'nin diyalog iddialarıyla da çeliştiğini vurguladı.

Bekayi, ABD'nin "siyasi baskı amacıyla zorbalık yaptığını" ve yaptırımların "hukuksuz" olduğunu savundu.

İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken Washinton yönetimi, dün "İran'ın nükleer silah programını finanse ettiği" iddiasıyla İran enerji sektörüyle bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmişti.