İran'dan BM'de İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'dan BM'de İsrail'e Sert Tepki

14.06.2025 02:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in saldırılarını ABD desteğiyle gerçekleştirdiğini ve meşru müdafaa olmadığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiğini savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısının ardından acil toplandı.

BMGK toplantısında konuşan ve hemen sonrasında basına açıklamalarda bulunan İrevani, "Dünyanın en gürültülü ve şiddet yanlısı rejimi olan İsrail, bu barbarca saldırıları ABD hükümetinin tam istihbarat, operasyonel ve politik desteğiyle gerçekleştirdi." dedi.

"Bu meşru müdafaa değildi. Bu planlanmış, haksız bir saldırganlık eylemiydi." diyen İrevani, İsrail'in hava saldırıları sonucu şu ana kadar 78 İranlı'nın hayatını kaybettiğini ve 320'den fazla kişinin yaralandığını, yaralıların büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu bildirdi.

İrevani, İsrail'in güvenlikli nükleer tesislere saldırdığını hatırlatarak, bunun İran sınırının ötesinde "radyolojik bir felakete yol açabilecek pervasız bir suç eylemi" olduğunu söyledi.

Tahran'ın BM Temsilcisi, İsrail'in saldırısının yalnızca İran'a değil uluslararası hukuk düzenine BM Şartı'na, "kuvvetin üstünlüğü yerine hukukun üstünlüğüne inanan her ulusa" yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekti.

BMGK'nın İsrail'in saldırısını kınaması gerektiğinin altını çizen İrevani, "İsrail'in saldırganlığı bir savaş ilanı niteliğindedir. Açıkça söyleyeyim, İran, meşru müdafaa hakkını kullanacak, cevabımız yasal, orantılı ve kararlı olacak ve bizim seçtiğimiz bir zamanda gelecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in BM Temsilcisi saldırıyı savunurken Tahran yönetimini suçladı

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise İrevani'nin ardından yaptığı konuşmada, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirmesi çalışmalarında kritik bir noktaya ulaştığını iddia etti.

İsrail'in saldırılarını savunan Danon, "Görev çok açıktı, İran'ın nükleer programını engellemek, terör ve saldırganlığının mimarlarını ortadan kaldırmak ve rejimin İsrail Devleti'ni yok etme yönündeki tekrarlanan kamusal vaadini yerine getirme yeteneğini etkisiz hale getirmek." diye konuştu.

"Düşmanlarımızı tanıyoruz. İdeolojilerini biliyoruz." diyen Danon, İran'a karşı "çok geç olmadan" harekete geçmek zorunda olduklarını söyledi.

İsrail Temsilcisi, İran'ın ABD ve Rusya'ya bile balistik füze yetenekleri konusunda meydan okumayı hedeflediğini iddia ettiği konuşmasında, "Bu rejim açıkça ulusumuzu haritadan silmeyi hayal ediyordu." dedi.

Danon ayrıca İsrail'in hedef aldığı İranlı üst düzey komutanları, "onlarca yıl, Yemen, Lübnan, Suriye ve Gazze'de terör ağını koordine etmekle" suçladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan BM'de İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
İşte İsrail’in İran saldırısından ilk görüntüler İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
Netanyahu’dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
İsrail’in İran saldırısına ABD’den ilk açıklama İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama
İran’daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı İran'daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
Orta Doğu’daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
Survivor All Star 2025’te final eşleşmesi belli oldu Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
22:33
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
21:56
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
09:47
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
09:46
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
09:17
Akaryakıta bir zam daha geliyor
Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:05
İsrail’in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
08:55
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
08:53
İsrail İran’a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
08:45
İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
08:33
AK Parti’den İsrail’in İran’a saldırısına sert tepki
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 03:31:53. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan BM'de İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.