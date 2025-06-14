İran'dan BM'de İsrail'e Sert Tepki

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle gerçekleştiğini savundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısının ardından acil toplandı.

BMGK toplantısında konuşan ve hemen sonrasında basına açıklamalarda bulunan İrevani, "Dünyanın en gürültülü ve şiddet yanlısı rejimi olan İsrail, bu barbarca saldırıları ABD hükümetinin tam istihbarat, operasyonel ve politik desteğiyle gerçekleştirdi." dedi.

"Bu meşru müdafaa değildi. Bu planlanmış, haksız bir saldırganlık eylemiydi." diyen İrevani, İsrail'in hava saldırıları sonucu şu ana kadar 78 İranlı'nın hayatını kaybettiğini ve 320'den fazla kişinin yaralandığını, yaralıların büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu bildirdi.

İrevani, İsrail'in güvenlikli nükleer tesislere saldırdığını hatırlatarak, bunun İran sınırının ötesinde "radyolojik bir felakete yol açabilecek pervasız bir suç eylemi" olduğunu söyledi.

Tahran'ın BM Temsilcisi, İsrail'in saldırısının yalnızca İran'a değil uluslararası hukuk düzenine BM Şartı'na, "kuvvetin üstünlüğü yerine hukukun üstünlüğüne inanan her ulusa" yönelik bir saldırı olduğuna dikkati çekti.

BMGK'nın İsrail'in saldırısını kınaması gerektiğinin altını çizen İrevani, "İsrail'in saldırganlığı bir savaş ilanı niteliğindedir. Açıkça söyleyeyim, İran, meşru müdafaa hakkını kullanacak, cevabımız yasal, orantılı ve kararlı olacak ve bizim seçtiğimiz bir zamanda gelecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in BM Temsilcisi saldırıyı savunurken Tahran yönetimini suçladı

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon ise İrevani'nin ardından yaptığı konuşmada, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirmesi çalışmalarında kritik bir noktaya ulaştığını iddia etti.

İsrail'in saldırılarını savunan Danon, "Görev çok açıktı, İran'ın nükleer programını engellemek, terör ve saldırganlığının mimarlarını ortadan kaldırmak ve rejimin İsrail Devleti'ni yok etme yönündeki tekrarlanan kamusal vaadini yerine getirme yeteneğini etkisiz hale getirmek." diye konuştu.

"Düşmanlarımızı tanıyoruz. İdeolojilerini biliyoruz." diyen Danon, İran'a karşı "çok geç olmadan" harekete geçmek zorunda olduklarını söyledi.

İsrail Temsilcisi, İran'ın ABD ve Rusya'ya bile balistik füze yetenekleri konusunda meydan okumayı hedeflediğini iddia ettiği konuşmasında, "Bu rejim açıkça ulusumuzu haritadan silmeyi hayal ediyordu." dedi.

Danon ayrıca İsrail'in hedef aldığı İranlı üst düzey komutanları, "onlarca yıl, Yemen, Lübnan, Suriye ve Gazze'de terör ağını koordine etmekle" suçladı.