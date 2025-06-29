İran, BM\'den İsrail ve ABD\'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınmasını, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere İran'a düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutulmasını istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

"İSRAİL VE ABD SALDIRGAN OLARAK TANINSIN"

Mektupta Erakçi, İsrail'in 13 Haziran günü İran'a başlattığı saldırıların, BM kararnamelerinin açık ihlali olduğunu belirtti.

Saldırılarda sivil yerleşim bölgeleri, altyapı ve masum insanların hedef alındığına işaret eden Erakçi, "İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınması, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere iki ülkenin bu saldırılardan sorumlu tutulması" talebinde bulundu.

Erakçi, uluslararası hukukun açık ihlali olan söz konusu saldırıları görmezden gelmenin, BM'nin meşruiyetini ciddi şekilde zedeleyeceği uyarısında bulundu.