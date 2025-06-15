İran\'dan İsrail\'e Balistik Füze Saldırıları

İran, İsrail'e iki ayrı füzeli saldırıda 80'e yakın balistik füze fırlattı. Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi. Demir Kubbe hava savunma sistemini aşan füzeler İsrail'de geniş çaplı hasara yol açtı.

FÜZELER DEMİR KUBBE'Yİ DELDİ

İran, Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam ve Rehovot kentine Demir Kubbe hava savunma sistemini aşan füzelerle saldırdı. Bat Yam'da bir apartmana isabet eden füze nedeniyle en az 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Bat Yam'daki saldırıda 7 kişinin kayıp olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Rehovot kentinde de 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Atılan füzelerden biri İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Tamra şehrinde 2 katlı bir eve isabet etti. Saldırıda biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 4 kadın hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.