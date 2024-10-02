İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda Hod Haşaron'da 100 evi vurdu; yaralanma yok.

02.10.2024 12:46
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İran'ın İsrail'e dün düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde yaklaşık 100 ev zarar gördü.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, Hod Haşaron'da İran'ın saldırıları sebebiyle 100 evin zarar gördüğü, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Bazı evlerde ciddi hasarın meydana geldiği ve onarımının uzun süreceği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

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