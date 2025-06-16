İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 5 Ölü

16.06.2025 09:02
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İran, İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti, saldırılarda 5 kişi öldü.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 4 farklı noktada 5 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgelerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu, İç Cephe Komutanlığı personelinin çalışmalarda görevlendirildiğini açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Tel Aviv yakınlarında Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kentine isabet eden füze nedeniyle 1, Petah Tikva'da 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

Hayfa'da kayıp olan 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nde şarapnel nedeniyle küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı: 5 Ölü - Son Dakika

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