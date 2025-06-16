İran, İsrail'in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze operasyonlarına başladı.
İran devlet televizyonuna göre, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.
Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv'de isabetler görülüyor.
Son Dakika › Güncel › İran'dan İsrail'e Füze Tepkisi - Son Dakika
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