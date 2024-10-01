İran'dan İsrail'e Geniş Kapsamlı Füze Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Geniş Kapsamlı Füze Saldırısı

Pentagon, İran'ın İsrail'e 200 balistik füze fırlattığını, bu sayının bir önceki saldırıdan iki kat fazla olduğunu bildirdi.

01.10.2024 23:46
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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın İsrail'e yönelik bugün gerçekleştirdiği füze saldırısının en son 13 Nisan'daki saldırısına kıyasla sayı bakımından iki katı büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu.

İran'ın İsrail'e bugün yaklaşık 200 balistik füze attığını belirten Ryder, "Bu önemli bir saldırıydı, muhtemelen kapsam açısından daha önce gördüğümüzün büyüklüğündeydi." dedi.

Ryder, İsrail'in 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına karşılık İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği misillemeye göndermede bulunarak, "En son gerçekleştirilen füze saldırısına kıyasla bugün fırlatılan balistik füzeler sayı açısından yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi." diye konuştu.

ABD'nin bölgede bulunan iki donanma muhribi USS Vocal ve USS Cole'un İran'ın füzelerine karşı yaklaşık bir düzine füze savunma sistemi ateşlediğini belirten Ryder, İran füzelerinin çoğunun İsrail tarafından engellendiğini ve ilk belirlemelere göre İsrail'de çok az hasar meydana geldiğini aktardı.

Ryder, İran'ın saldırı öncesi ABD'ye haber verip vermediği şeklindeki soruya da "İran'ın olası saldırısı hakkında herhangi bir ön uyarıda bulunduğundan haberim yok." ifadesini kullandı.

İran'ın füze saldırısının sonuçlarını hala değerlendirdiklerini kaydeden Ryder, bölgedeki ABD güçlerine yönelik ise şu ana kadar herhangi bir saldırı olmadığı bilgisini paylaştı.

Ryder, "Kesinlikle başka bir saldırı olmamasını umuyoruz. Ancak İran'ın bir kapasitesi olduğu açık ve bunu doğrudan İsrail'e saldırmak için kullanmaya istekli olduklarını gösterdiler. Bu nedenle İsrail ile bir sonraki adımlar ve daha da önemlisi İsrail'in savunması konusunda yakın istişarelere devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Geniş Kapsamlı Füze Saldırısı - Son Dakika

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