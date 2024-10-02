İran'dan İsrail'e Meşru Müdafaa Açıklaması - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Meşru Müdafaa Açıklaması

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını BM Şartı'nın 51. maddesine dayandırdı.

02.10.2024 01:46
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NEW İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti.

AA muhabiri, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.

Mektupta, söz konusu ihlallerin arasında İran'ın resmi misafiri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, Lübnan'da büyükelçisinin yaralanması, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve üst düzey İranlı askeri danışmana yönelik suikastlar bulunduğu kaydedildi.

Saldırıların masum sivilleri hedef alan "siyonist rejimin" aksine etik prensipler ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sadece askeri ve güvenlik tesislerini hedef aldığı ifade edilen mektupta, BMGK'nin temel görevini yerine getirmemesinin üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Mektupta, BMGK'nin hareketsiz kalmasının İsrail'in tüm kırmızı çizgileri ihlal etmesine imkan tanıdığı kaydedilerek, bunun İran'a uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa hakkını muhafaza etmekten başka seçenek bırakmadığı savunuldu.

"İran hızlı, kararlı ve çok daha güçlü cevap verir"

İran'ın "terörist İsrail rejimini" yeni bir saldırganlığa karşı şiddetle uyardığı vurgulanan mektupta, İran'ın çıkarları, toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruma hakkı bulunduğu bildirildi.

Mektupta, İsrail'in yeni bir saldırısı karşısında hiçbir çekince olmadan "İran'ın karşılığının hızlı, kararlı ve daha önceden çok daha güçlü" olacağı uyarısına yer verildi.

BMGK'nin kararlı ve acil bir şekilde İsrail'in Lübnan, Gazze ve Suriye'de işlediği savaş suçlarını durdurması çağrısı yapılan mektupta, ancak bu şekilde kapsamlı bölgesel savaşın engelleneceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Meşru Müdafaa Açıklaması - Son Dakika

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