İran'dan İsrail'e Sert Cevap Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'e karşı saldırıların ardından gelen itidal çağrılarını reddederek, "İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı, BM Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erakçi, İsrail'in İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, nükleer tesislerine ve yerleşim alanlarına saldıran eylemlerini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran'ın, İsrail saldırganlığı karşısında başlattığı eylemlerine karşılık itidal çağrılarının "haksız" olduğunu belirten Erakçi, "İran'ın İsrail'in saldırganlığına cevabı, BM Şartı'na uygun olarak sert ve kararlı olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ise bölgede artan gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, tüm taraflardan itidal ve diplomasi yoluyla sorunların çözülmesi yönünde umutlu olduklarını belirtti.