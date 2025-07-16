İran'dan İsrail'e Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirterek, "Bölge de dahil olmak üzere dünya, Siyonist rejimin çılgın saldırganlığına son vermek için birleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Erakçi, X sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlediği saldırının görüntüleriyle paylaştığı mesajında, "Maalesef, bu fazlasıyla tahmin edilebilirdi. Sırada hangi başkent var? Kuduz İsrail rejimi sınır tanımıyor ve tek bir dilden anlar. Bölge de dahil olmak üzere dünya, onun çılgınca saldırganlığına son vermek için birleşmelidir." dedi.

İranlı Bakan, "İran, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor ve her zaman Suriye halkının yanında yer alacaktır." mesajını paylaştı.