İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

23.05.2025 11:14
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İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in nükleer tesislere yönelik tehditlerine karşı sert önlemler alacaklarını belirtti.

TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ülkeye yönelik her türlü ihlale güçlü şekilde karşılık vermekten çekinmeyeceklerini belirterek, çıkarlarını ve vatandaşlarını korumak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını söyledi.

Erakçi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada CNN'in salı günü yayımladığı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haber hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haberde ABD'nin "İsrail tarafından İran'ın nükleer tesislerini vurmak üzere hazırlık yapıldığı yönünde yeni istihbarat" elde ettiği öne sürülmüştü.

İsrail'in söz konusu planlarını "hukuk dışı" ve "endişe verici" olarak nitelendiren Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) acil kınama çağrısında bulundu.

Bakan, daha önce BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi'ye gönderdiği mektupta, uluslararası toplumu İsrail'in tehditlerinin devam ettirmesine karşı etkili önleyici tedbirler almaya davet ettiğini kaydetti.

Resmi haber ajansı İRNA'ya göre mektubun, "hareket öncesindeki ciddi bir uyarı" olduğunu vurgulayan Erakçi, vatandaşlarını, çıkarlarını ve nükleer tesislerini savunmak için "özel önlemler" alacaklarını vurguladı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre İsrail'in tehditleriyle ilgili konuşan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini ise İran'a yönelik herhangi bir saldırı girişiminde bulunması durumunda İsrail'in "yıkıcı ve kesin" bir yanıt alacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

İsrail, İran, Son Dakika

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