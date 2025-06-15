İran'dan Misilleme Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tel Aviv'in Tahran'a yönelik saldırılarını durdurması halinde, ülkesinin de misilleme eylemlerini durdurmaya hazır olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, başkent Tahran'da yabancı ülke büyükelçileri ile bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Erakçi, savaşın Tahran'a "dayatıldığını" ve İran'ın karşılık vermekten başka çaresinin kalmadığını vurguladı.

Erakçi, nükleer programlarıyla ilgili diplomasi yürütmekle meşgulken kendilerine saldırı yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"ABD, bu saldırıları açıkça desteklemiştir. ABD'nin bölgedeki üslerinden desteklediğine dair kanıtlarımız var. Bizce Amerika bu saldırıların ortağıdır ve sorumluluğunu kabul etmelidir. Siyonist rejim savaşı Basra Körfezi'ne taşıyarak büyük stratejik hata yaptı."

Kendilerini savunmalarının meşru olduğunu ve saldırılması durumunda güçlü karşılık vereceklerini tekrarlayan Erakçi, "Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz." ifadesini kullandı.

Nükleer müzakerelere ilişkin de Erakçi, " Nükleer haklarımızdan bizi mahrum bırakacak anlaşmayı kabul etmeyiz. İsrail'in saldırıları müzakereleri bozmak içindi." değerlendirmesinde bulundu.