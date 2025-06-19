İran'dan UAEA'ya Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben "Gerçeği, taraflı raporunuzla örtbas ettiniz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada, Grossi'nin İran'ın nükleer silah edinmesi konusundaki ifadelerine karşılık verdi.

Bekayi, "Bu çok geç Grossi Bey. Gerçeği, taraflı raporunuzla örtbas ettiniz. Bu rapor, E3 ( Fransa, Almanya ve İtalya) ve ABD'nin temelsiz iddialarıyla kulp bularak uygunsuzluk kararı çıkarmıştı. Aynı kararla, sonrasında soykırımcı savaş çığırtkanı rejimin (İsrail) İran'a karşı saldırılarında son bahane olarak kullanılarak barışçıl nükleer tesislere yönelik yasa dışı saldırılar başlatıldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırılarında masum sivillerin hayatını kaybettiğini belirten Bekayi, UAEA'nın raporunun "yanıltıcı anlatısının acı sonuçları olduğu ve hesap verilmesi gerektiğini" kaydetti.

Bekayi, "Silahsızlandırma politikasına ihanet ettiniz. UAEA'yı bu yasa dışı saldırının savaş ortağı yaptınız." diyerek UAEA ve Grossi'ye tepki gösterdi.

"Nükleer silaha yönelik sistematik çaba olduğuna dair kanıt yok"

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran'ın nükleer programına" ilişkin CNN televizyonuna değerlendirmelerde bulunmuştu.

Grossi, "Elimizde (İran'da) nükleer silaha yönelik sistematik bir çaba olduğuna dair herhangi bir kanıt yok." demişti.

İran'daki nükleer tesislerin güncel durumuna ilişkin veriler paylaşan Grossi, "(İran'ın) Nükleer zenginleştirme olasılığı şu anda ne kadar geriledi sizce?" sorusunu şu ifadelerle cevaplamıştı:

"Tamamen olmasa da önemli ölçüde gerileme olduğunu söyleyebilirim, çünkü dediğim gibi Natanz dışında zenginleştirme kapasiteleri var, Fordo'da var. ve bu etkilenmiş gibi görünmüyor, bilmiyorum, devam eden bir savaştan bahsediyoruz.

Bu konu gelişiyor olabilir ama şu anda prensipte çözülmüş değil. Bence açık bir gerileme oldu, bu çok açık ama zenginleştirme kapasiteleri hala mevcut."