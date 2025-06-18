İran\'dan kalkan biri Cumhurbaşkanlığına ait 3 uçak Umman\'a gitti

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, İran'ın güneyinden kalkan 3 ayrı uçak Maskat Havalimanı'na iniş yaptı.

UÇAKLARDAN BİRİ İRAN CUMHURBAŞKANLIĞINA AİT

Uluslararası basında çıkan haberde, Maskat'a giden uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu kaydedildi. İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklarailişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP, İRAN'IN MÜZAKERE İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın Washington ile müzakere etmek istediğini söylemişti.

13 HAZİRAN'DAN BU YANA UÇUŞLARA KAPALIYDI

İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran hava sahası uçuşlara kapalıydı ve ülkedeki yerel hava yolları uçuşlarına ara vermişti.