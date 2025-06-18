İran'dan kalkan biri Cumhurbaşkanlığına ait 3 uçak Umman'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'dan kalkan biri Cumhurbaşkanlığına ait 3 uçak Umman'a gitti

İran\'dan kalkan biri Cumhurbaşkanlığına ait 3 uçak Umman\'a gitti
18.06.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'dan kalkan 3 uçak, daha önce ABD ile Tahran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu kaydedildi.

"Flight Radar" sitesindeki haritaya göre, İran'ın güneyinden kalkan 3 ayrı uçak Maskat Havalimanı'na iniş yaptı.

UÇAKLARDAN BİRİ İRAN CUMHURBAŞKANLIĞINA AİT

Uluslararası basında çıkan haberde, Maskat'a giden uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığına ait olduğu kaydedildi. İran veya Umman'dan Maskat'a inen uçaklarailişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'dan kalkan 3 uçak Umman'a gitti

TRUMP, İRAN'IN MÜZAKERE İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İran'dan kalkan 3 uçağın daha önce ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde arabuluculuk eden Umman'a gitmesi dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın Washington ile müzakere etmek istediğini söylemişti.

13 HAZİRAN'DAN BU YANA UÇUŞLARA KAPALIYDI

İsrail'in saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran hava sahası uçuşlara kapalıydı ve ülkedeki yerel hava yolları uçuşlarına ara vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Maskat, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan kalkan biri Cumhurbaşkanlığına ait 3 uçak Umman'a gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözün bittiği yer Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu Sözün bittiği yer! Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı
İsrail-İran savaşında 6. gün Trump’ın tehdidine Hamaney’den olay yanıt İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı
“Sevenler“ suç örgütüne operasyon Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı "Sevenler" suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Yıllar sonra aynı karede Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’den sürpriz buluşma Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma
Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış! Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti
İran’ın vurduğu kentte kriz İsrailliler birbirine girdi İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
Araç alım-satımında yeni dönem Tümü için zorunlu hale geldi Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

00:49
ABD basını: Trump, İran’a saldırı planını onayladı
ABD basını: Trump, İran'a saldırı planını onayladı
20:24
İran ilk kez bunu yaptı İsrail’i “hürremşehr“ füzeleri ile vurdular
İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i "hürremşehr" füzeleri ile vurdular
20:06
Marmaris’ten mide bulandıran görüntüler
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler
18:47
Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı
Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı
10:01
Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
09:51
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi Neler yapmışlar neler
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi! Neler yapmışlar neler
09:39
Gümüşlük ayakta CHP’li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti
09:34
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi Zafer Parti’nin yükselişi dikkat çekici
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici
09:33
ABD’li yetkili açıkladı: İsrail’in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
09:26
Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
09:19
İsrailli 2 bakan birbirine girdi
İsrailli 2 bakan birbirine girdi
09:17
Yeni adresi belli oldu Alvaro Morata için sürpriz iddia
Yeni adresi belli oldu! Alvaro Morata için sürpriz iddia
09:14
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor Mahkemeden karar çıktı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı
09:06
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2025 05:12:52. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan kalkan biri Cumhurbaşkanlığına ait 3 uçak Umman'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.