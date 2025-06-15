İran Devrim Muhafızları, İstihbarat Şefi Kazemi, Yardımcısı Mohaqeq ve Bagheri\'nin Bugünkü İsrail Saldırılarında Öldürüldüğünü Duyurdu

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, İstihbarat Şefi Mohammad Kazemi, yardımcısı Hassan Mohaqeq ve Mohsen Bagheri'nin bugün düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

İran Ordusu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları, İstihbarat Şefi Mohammad Kazemi, yardımcısı Hassan Mohaqeq ve Mohsen Bagheri'nin şehit olduğunu duyurdu" denildi.