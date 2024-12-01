İran Dışişleri Bakanı Esed ile Görüştü

İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüştü.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine öğleden sonra Şam'a giden Erakçi, Esed ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.
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