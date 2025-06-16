İran Emniyet Başkanı'ndan İsrail İşbirlikçilerine Teslim Ol Çağrısı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen İran Emniyet Teşkilatı Başkanı Ahmed Rıza Radan, "İsrail'in ülkedeki işbirlikçilerine gönüllü olarak teslim olun" çağrısı yaptı.

Devlet televizyonunda konuşan Radan, "Vatan hainlerine mesajım, düşman tarafından aldatıldığınızı düşünüyorsanız geri dönmek için halen vaktiniz var. Gönüllü olarak teslim olursanız İran'ın merhametinden faydalanabilirsiniz aksi takdirde düşman sahada nasıl karşılık alıyorsa siz de ibretlik ders alırsınız." ifadelerini kullandı.

Ahmed Rıza Radan, halktan şüpheli durumları derhal polis ihbar hattına bildirmelerini istedi.

İsrail basını Mossad'ın Tahran yakınlarında bir "iha üssü" kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti. Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı da belirtilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan bazı kişilerin yakalandığı bildirilmişti.