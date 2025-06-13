İran Görüşmesi Krizle Karşı Karşıya - Son Dakika
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İran Görüşmesi Krizle Karşı Karşıya

13.06.2025 11:03
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ABD'nin temsilcisi görüşmeye katılmayı düşünüyor, ancak İran müzakereleri durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, 15 Haziran'da Umman'da düzenlenmesi planlanmış olan İran görüşmesine katılım gösterme niyetinde olduğu iddia edildi.

İsrail'in sabaha karşı İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırının ardından, ABD-İran nükleer görüşmelerinin devam edip etmeyeceği sorusu gündemde.

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, daha önce 15 Haziran'da Umman'da düzenlenmesi planlanmış olan nükleer görüşmelere dair bilgisi bulunan bir yetkilinin iddialarına yer verildi.

Yetkili, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'un söz konusu görüşmeye katılmaya "hala" niyetli olduğunu öne sürdü.

Öte yandan İran söz konusu yetkilinin açıklamalarının ardından, İsrail'in saldırılarını takiben ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıklamıştı.

Başkan Trump ise saldırının ardından "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil de yaşamını yitirmişti.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmeler

İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakere sürecinde taraflar şu ana kadar Maskat ve Roma'da 5 tur görüşme yaptı.

Görüşmelerde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise "kırmızı çizgilerini" aşan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

İran, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre durdurulan görüşmelerin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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