İran: Grossi'nin Raporları Yanıltıcı

İran'da devlete bağlı yayın yapan Tehran Times, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Tahran'ın nükleer programına ilişkin "ABD tarafına yanıltıcı bilgi ve rapor" verdiğini öne sürdü.

Tehran Times'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Grossi, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın baskısıyla İran-ABD müzakerelerinin ertelenmesine yol açtı.

Haberde, "(Grossi) ABD tarafına yanıltıcı bilgi ve raporlar sunarak, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin durumu hakkında belirttiklerinin doğru olmadığı izlenimini oluşturmayı amaçlamaya çalışıyor. Grossi'nin (İran ile ABD arasındaki) müzakerelere dahil olabilmek için her yola başvurduğu anlaşılıyor." ifadelerine yer verildi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı. Görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ise dün X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a saldırı tehditleri ve yeni yaptırımları

Washington yönetimi, dün İran'a "azami baskı" kampanyası kapsamında, İran petrolünün satışında yer alan ve dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde biri de Türkiye'de bulunan toplam 7 şirkete yaptırım uyguladığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de sosyal medya hesabından "İran'a mesaj" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Husilere ölümcül desteğinizi görüyoruz. Ne yaptığınızı tam olarak biliyoruz. ABD ordusunun neler yapabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve uyarıldınız. Sonucu, bizim seçtiğimiz zaman ve yerde ödeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de ABD'yi iki ülke arasında müzakereler sürerken "çelişkili eylemler ve provokatif açıklamalar" yapmakla suçlamıştı.